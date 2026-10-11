Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, betonte der Sender CNN in einem Bericht, dass Trumps Beharrlichkeit, den Friedensnobelpreis zu erhalten, gleichzeitig mit seiner militärischen und kriegerischen Politik und seinen kontroversen Positionen lächerlich und spöttisch geworden ist.

Laut diesem Bericht hatte Trump am Freitag gesagt, dass die Nichtverleihung des Nobelpreises an ihn einem Schandfleck auf der Stirn Norwegens gleichkomme. Er fordert unter Berufung auf seine Behauptungen über die Beendigung mehrerer Kriege den Erhalt des Nobelpreises, während diese Behauptungen nicht stimmen und Trump wiederholt die Länder, in denen er angeblich Kriege beendet hat, falsch benannt hat. Eine Umfrage der Washington Post zeigt ebenfalls, dass nur 22 Prozent der Amerikaner ihn für dieser Auszeichnung würdig halten.

Militärische Angriffe der USA und die Drohung, Grönland zu besetzen, haben Trumps Position geschwächt. Der Angriff auf Iran versetzte Trumps Hoffnungen und Wünschen, den Friedensnobelpreis zu erhalten, einen weiteren Schlag.