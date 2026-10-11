Erklärung der Bereitschaft jemenitischer Stämme, dem saudischen Feind entgegenzutreten

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Maalomah berichtet, betonten die Stämme der Gebiete Rasih, Schada und Gamr in der Provinz Saada durch die Abhaltung einer umfangreichen Versammlung ihre hohe Bereitschaft, der Aggression des saudischen Feindes entgegenzutreten.

Sie erklärten, dass sie bereit seien, die Befehle von Abdul-Malik al-Huthi, dem Führer des Jemen, zur Beendigung der Schlacht mit den Feinden auszuführen. Die Verbrechen der Saudis in den Grenzgebieten des Jemen zeigen ihre Niederlage auf den Schlachtfeldern.

Bei dieser Versammlung wurde die Unterstützung der Streitkräfte des Jemen gegen die Aggressoren und Besatzer betont.

Ebenso kündigten in der Provinz Haddscha die Stämme des Gebiets Al-Miftah während ihrer Versammlung eine allgemeine Mobilisierung an, um der Aggression des saudischen Feindes entgegenzutreten und die ungerechte Belagerung des Jemen zu beenden.