Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, sagte ein verantwortlicher jemenitischer Beamter dem Sender Al-Mayadeen, dass Saudi-Arabien die von ihm unterstützten Kräfte ohne Rücksicht auf Kosten und Verluste unter Druck setzt, um Geländegewinne zu erzielen.

Diese Quelle sagte: Aufgrund der hohen Zahl von Toten und Verletzten wächst die Unzufriedenheit unter den mit Saudi-Arabien verbundenen Kräften.

Er fügte hinzu, dass bisher mehr als 400 saudische Söldner in der Region Ras al-Ara in der Provinz Lahidsch im Südjemen getötet oder verletzt wurden, unter denen auch einige mit der Regierung in Riad verbundene Kommandeure zu sehen sind.

Diese verantwortliche jemenitische Quelle erklärte auch, dass das Versagen der Luftverteidigungssysteme Saudi-Arabiens Riad dazu getrieben hat, Druck auf seine Kräfte auszuüben, um Geländegewinne selbst um den Preis von Verlusten zu erzielen.

Laut dieser Quelle wurde Saudi-Arabien von der Menge und Präzision der jemenitischen Raketen überrascht.

Abschließend wies er auf die Besorgnis über eine Verlängerung des Krieges hin und sagte, dass einige Unternehmen und Investoren bereits über einen Ausstieg aus Saudi-Arabien nachdenken.