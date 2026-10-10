Ghalibaf an Rubio gerichtet: Ihr werdet vor den Iranern auf die Knie gehen

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, schrieb Mohammad-Bagher Ghalibaf als Reaktion auf die jüngste Unsinnigkeit von Marco Rubio, dem Außenminister der USA, über die Zivilisation Irans in seinem Account: Im Laufe der Geschichte haben wir Iraner uns mit denen konfrontiert gesehen, die sich selbst zu Herren der Welt erklärten und versuchten, alte Zivilisationen von der Seite der Zeit zu tilgen

Er fügte hinzu: Sie kamen mit Feuer und Flamme, doch sie gingen mit Staub und Erniedrigung

Ghalibaf erklärte: Diejenigen, die das Erbe Alexanders suchen, werden das Schicksal Valerians erleiden; ihr werdet auf die Knie gehen