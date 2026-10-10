Baqerzade: Das Volk des Iran wird von seiner Zukunft nicht ablassen

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, erklärte Aliasghar Baqerzade bei der Versammlung junger Abgeordneter der Weltinterparlamentarischen Union (IPU), die in Arusha, Tansania, stattfindet, unter Betonung, dass die Jugend die Zukunft der Welt gestaltet: Heute spreche ich im Namen einer Generation, die leben, lernen, Sport treiben, eine Familie gründen und eine bessere Zukunft aufbauen will

Der Vertreter des Volkes von Babolsar und Fereydunkenar im Islamischen Konsultativrat fügte hinzu, dass eine der wichtigsten Grundlagen guter Regierungsführung darin besteht, die Stimme des Volkes zu hören: Heute bin ich bei dieser Versammlung die Stimme der Jugend des Iran und bringe ihre Fragen zu Menschenrechten, Sicherheit, Entwicklung und der Zukunft der jungen Generation zur Sprache

Baqerzade wies auf die Angriffe der USA und des zionistischen Regimes auf zivile Einrichtungen im Iran hin und erklärte: Wenn Krankenhäuser, Rettungszentren und der Rote Halbmond, Universitäten und lebenswichtige Infrastrukturen des Landes angegriffen werden und die Menschen mit Sanktionen auf Medikamente und medizinische Ausrüstung konfrontiert sind, stellt sich die Frage: Wo ist der Platz der Menschenrechte

Er fuhr fort: Wie kann man über die Stärkung von Gemeinschaften sprechen, während Infrastrukturen, die dem Volk und der Zukunft der Jugend gehören, angegriffen werden? Wie kann man über gleiche Chancen für die Jugend sprechen, wenn die Hoffnung eines Kranken auf Fortsetzung des Lebens gefährdet wird, die Zukunft von Wissenschaft und Wissen einer Generation Schaden nimmt und das Recht einer Nation auf Entwicklung und Fortschritt bedroht wird

Der junge Vertreter des Iran bei dieser Versammlung betonte mit der Frage „Ist dies wirklich die Welt, die wir für die nächste Generation aufbauen wollen?“ die Notwendigkeit, dass die Weltgemeinschaft den humanitären und entwicklungspolitischen Folgen von Angriffen auf zivile Infrastrukturen Aufmerksamkeit schenkt

Baqerzade kritisierte weiterhin die Maßnahmen der USA und des zionistischen Regimes und sagte: Diese Angriffe kann man nicht einfach als Fehleinschätzung oder menschlichen Fehler bezeichnen. Seinen Worten zufolge haben auch Fact-Finding-Berichte gezeigt, dass diese Maßnahmen absichtlich und gezielt waren und auf Sicherheit, menschliche Würde, das Recht auf Leben des Volkes des Iran und den Weg der Entwicklung und des Fortschritts des Landes abzielten