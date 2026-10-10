Peseschkian und Alijew trafen sich

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, trafen sich Massud Peseschkian, Präsident der Islamischen Republik Iran, und Ilham Alijew, Präsident der Republik Aserbaidschan, am Rande des Gipfels der Staatsoberhäupter der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten und des Kaspischen Umweltforums in Turkmenistan und führten Gespräche

Bei diesem Treffen wurden der aktuelle Stand der bilateralen Beziehungen und der Verlauf der gemeinsamen Zusammenarbeit zwischen der Islamischen Republik Iran und der Republik Aserbaidschan erörtert. Beide Seiten betonten die guten Beziehungen und die Nachbarschaft der beiden Länder und hoben die Bedeutung der Nutzung der vorhandenen Potenziale für die Entwicklung und Vertiefung der bilateralen Beziehungen in verschiedenen Bereichen hervor

Die Präsidenten beider Länder wiesen zudem auf die Vereinbarungen und gemeinsamen Projekte hin und betonten die Notwendigkeit, den Prozess der Umsetzung der getroffenen Vereinbarungen zu beschleunigen, die laufenden Projekte abzuschließen und die Bereiche der gegenseitigen Zusammenarbeit zu stärken

Bei diesem Treffen wurde der gemeinsame Wille beider Länder bekräftigt, die bilaterale Zusammenarbeit in allen Bereichen von gemeinsamem Interesse auszuweiten und zu stärken, einschließlich der wirtschaftlichen, handelspolitischen, transitbezogenen und regionalen Bereiche. Darüber hinaus wurde der Fortsetzung der Konsultationen und konstruktiven Dialoge zwischen den Beamten beider Länder im Hinblick auf die Förderung gemeinsamer Ziele und die Stärkung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen Teheran und Baku Aufmerksamkeit gewidmet