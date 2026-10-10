Trumps Wahlstrategie und die Risiken für Iran bis Mitte Januar

Hossein Radschai, politischer Experte; Donald Trump ist sich wohl bewusst, dass ihm im Falle einer möglichen Niederlage bei den Zwischenwahlen zum US-Kongress nur zwei goldene Monate (von Mitte November bis Mitte Januar) vor der Konstituierung des neuen Kongresses bleiben, um die iranische Angelegenheit zu regeln. Aus seiner Sicht ist der Erreichung eines entscheidenden Sieges über Iran der einzige Weg, sich vom Druck eines demokratischen Kongresses zu befreien. Daher ist die Vermutung, dass dieser «Spieler» erneut seine eigene Zukunft und die seines Landes aufs Spiel setzt und alle militärischen, wirtschaftlichen und politischen Kräfte Amerikas darauf verwendet, die iranische Nation in die Knie zu zwingen, nicht abwegig. Im Falle eines Sieges der Republikaner bei den Wahlen wird seine Strategie weiterhin darin bestehen, die Ressourcen des amerikanischen Volkes zugunsten seiner persönlichen Interessen und der seiner Angehörigen zu opfern; mit dem Unterschied, dass er in diesem Szenario eine zweijährige Gelegenheit für einen Konflikt mit der iranischen Nation haben wird

Andererseits möchte Trump vor den Zwischenwahlen nicht in einen breiten und langwierigen Krieg mit Iran verwickelt werden. Ein solches Gefecht könnte die Energiekrise in Amerika verschärfen und durch die Zunahme der öffentlichen Unzufriedenheit eine noch schwerere Niederlage für die Republikaner im Kongress bewirken. Trump braucht die Unterstützung dieser Abgeordneten gegen eine mögliche demokratische Mehrheit dringend, und der Verlust ihrer Unterstützung oder der Fall seiner Parteiposition wäre ein tödlicher Schlag für seine politische Zukunft. Unter solchen Bedingungen ist aus Sicht von ihm und seinem Beraterteam die Durchführung einer blitzartigen und lauten Operation mit anschließender Erklärung des Kriegsendes eine günstigere Option, um den mit den Preisen unzufriedenen Wählern zumindest ein Gefühl des Sieges zu vermitteln

Die militärische Aufstellung der Amerikaner in der Region in den letzten Wochen und ihre Konsultationen mit israelischen Beamten und den Führern europäischer und arabischer Länder deuten auf die Existenz eines solchen Plans hin. Pläne wie der gleichzeitige Angriff auf den Kelang-Berg und Attentatsziele am siebten Oktober (Jahrestag der Operation «Al-Aqsa-Flut») hätten sowohl Netanjahu bei den israelischen Wahlen erheblich helfen als auch der Lage Trumps und der Republikaner bei den Kongresswahlen helfen können

Warum die Umsetzung dieses Plans verzögert wurde, lässt sich in zwei Faktoren suchen: Erstens beruht ein solcher Plan auf der Annahme, dass die Erklärung des Kriegsendes Iran die Hände für eine breite Antwort bindet und die iranische Seite sich höchstens darauf beschränken wird, bereits zerstörte amerikanische Militärbasen ins Visier zu nehmen. Der zweite Faktor ist, dass die Wirksamkeit dieses Plans von der Verfügbarkeit von Attentatszielen und der Schaffung inneren Chaos in Iran abhängt