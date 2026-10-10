Putin an Trump gerichtet: Eine Einigung mit Iran ist notwendig

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Mayadeen berichtet, betonte Juri Uschakow, stellvertretender russischer Präsident, dass Wladimir Putin während eines Telefongesprächs mit Donald Trump, dem Präsidenten der USA, darauf hingewiesen habe, dass politische Optionen im Prozess bezüglich Iran nach wie vor bestehen

Putin fügte hinzu, dass eine Einigung nach wie vor möglich und notwendig ist

Uschakow erklärte: Putin teilte Trump mit, dass die Ukraine den Verhandlungsprozess bezüglich der Krise in diesem Land durch Angriffe während der Wahlen zur russischen Duma zerstört habe

Putin sprach auch mit Trump über die Vergeltungsmaßnahmen Moskaus gegen Kiew

Trump sagte auch, dass er diese Botschaften an die ukrainische Verhandlungsdelegation in Miami, USA, weiterleiten werde