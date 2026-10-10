Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, betonte die zionistische Website Tilm in einem von Yosef Zaira verfassten Artikel, dass die im zionistischen Regime verbreiteten medialen Narrative über wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit und positive Börsenindikatoren nicht der Wahrheit entsprechen und irreführend sind

Diesem Bericht zufolge wird die mediale Propaganda des zionistischen Regimes über die Verbesserung der wirtschaftlichen Bedingungen, und das im Schatten der anhaltenden Kriege seit 2023, als Deckmantel zur Rechtfertigung dieser Kriege verwendet. Während die Wirtschaft des Regimes schwere Schläge und Verluste erlitten hat

Steigende Kosten und beispielloser Sprung des Haushaltsdefizits

Die direkten Kriegskosten haben zu einer mehrfachen Erhöhung der Militärausgaben im zionistischen Regime geführt. Diese Erhöhung bedeutet einen jährlichen Anstieg der Ausgaben um 55 Milliarden Schekel; das heißt eine zusätzliche finanzielle Belastung von 5 Tausend Schekel für jeden Zionisten und 15 Tausend Schekel für jede israelische Familie pro Jahr

Darüber hinaus ist das allgemeine Haushaltsdefizit in beispielloser Weise gestiegen. Diese Zahl, die 2022 nur 1,8 Prozent betrug, erreichte 2023 7,1 Prozent und stieg 2024 auf 9 Prozent

Die Staatsverschuldung ist ebenfalls von 60,5 Prozent auf 68,5 Prozent des BIP gestiegen

Das Kabinett des zionistischen Regimes hat zur Kompensation dieser Bedingungen indirekte Steuern erhöht und das Budget für städtische öffentliche Dienste wie Gesundheit und Bildung gekürzt

Die Wirtschaftskrise im Regime beschränkt sich nicht auf den direkten Haushalt, sondern umfasst auch indirekte Kosten, die durch die sinkende Nachfrage und die Vertiefung der wirtschaftlichen Rezession entstehen. In diesem Artikel wird auf eine dritte Dimension hingewiesen, die verborgen war und in den Diagrammen des Aktienmarktes nicht sichtbar ist. Diese Kosten umfassen den Verlust von Humankapital und die Zunahme von Risiken, die Investitionen verhindern