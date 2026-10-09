Araghtschi: Der Verhandlungsprozess geht weiter

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, erklärte Seyed Abbas Araghtschi, der Außenminister, nach der Teilnahme an der Gedenkfeier für die Mutter des Leiters der Organisation für Planung und Budget: Der Verhandlungsprozess geht weiter, und über Vermittler werden Botschaften ausgetauscht.

Er erklärte: Wir haben unseren Plan, der als Sieben-Tage-Plan bekannt ist, vorgelegt und die Standpunkte der Amerikaner dazu gehört; derzeit prüfen wir sie; ich denke, wir werden innerhalb weniger Tage antworten.