USA und das zionistische Regime sind die verbrecherischsten Feinde der modernen Epoche

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Masira berichtet, befasste sich der Führer der jemenitischen Ansarallah-Bewegung in einer Rede anlässlich des zehnten Jahrestages des großen Massakers, bekannt als „Verbrechen der Halle", bei dem eine Trauerfeier in Sanaa von der Luftwaffe der saudischen Armee angegriffen wurde und Dutzende Märtyrer und Verletzte hinterließ, mit den neuesten Entwicklungen im Jemen und in der Region.

Das zionistische Regime und die USA sind die verbrecherischsten Feinde der modernen Epoche

Seyed Abdul-Malik Badruddin al-Huthi sagte in dieser Rede: Die Feinde vermehren ihre Rebellion, ihr Verbrechen, ihre Unterdrückung und ihren Aufruhr, und in unserer Epoche gehören der zionistische Feind, die USA und andere Unterstützer dieses Regimes zu den prominentesten Beispielen dieser Verbrechen. Auch die saudischen Aggressoren gehören zu den prominentesten Beispielen der hartnäckigsten Feinde in der modernen Epoche und auf unserer arabischen und islamischen Bühne. Das saudische Regime stellt sich als Träger der Fahne des Islam dar und hat den Ausdruck des Monotheismus auf seine Nationalflagge gesetzt, während das Schwert dieser Flagge nur gegen unser Volk aus der Scheide gezogen wurde. Das auf der Flagge Saudi-Arabiens vorhandene Schwert wurde niemals gegen die Feinde der Umma erhoben und hat sogar kein einziges Mal Stellung gegen sie bezogen. Wann haben die saudischen Aggressoren auch nur einmal eine militärische Position gegen die USA und Israel eingenommen?

Das auf der saudischen Flagge vorhandene Schwert wurde niemals gegen die Feinde der Umma erhoben

Al-Huthi fuhr fort: Der saudische Feind stützt sich bei der Bestimmung der angegriffenen Ziele auf die USA und England. Die Methode Saudi-Arabiens bei der Aggression gegen den Jemen basiert auf einem zionistischen, teuflischen und unterdrückenden Ansatz, der den Werten und Lehren des Islam, den angeborenen Werten und dem Völkerrecht widerspricht. Die militärischen Formationen, die der saudische Feind ausbildet, behandeln Gefangene auf barbarische Weise, die keinerlei Verbindung zu den Lehren und Werten des Islam sowie den angeborenen Bräuchen des jemenitischen Volkes hat. Die Szenen, die jeder Betrachter beobachtet, sind schmerzliche Szenen von Frauen, Kindern, Märtyrern und Verwundeten und ihren Familien, die durch die aggressiven Handlungen Saudi-Arabiens in Trauer versetzt wurden. Das Verbrechen des saudischen Feindes gegen die Familie von Ali Adli in Haddscha vernichtete eine Familie vollständig, und der saudische Aggressor setzt die Begehung von Verbrechen auch in anderen Provinzen fort. Der saudische Feind greift Bürger in ihren Häusern und auf ihren Märkten an, wie im Gebiet Mafraq Mawiya. Märkte sind Orte der Versammlung und Begegnung der Menschen, und es gibt keine Zweideutigkeit zwischen Häusern und Märkten und den Kampffronten.