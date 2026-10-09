Globaler Aufstand gegen die Verbrechen des zionistischen Regimes in Gaza

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera berichtet, hat die Weltkoalition zur Unterstützung Palästinas in einer Erklärung bekannt gegeben, dass ab heute Freitag für drei Tage die Aktivitäten der internationalen Kampagne zur Erklärung der Unterstützung für das unterdrückte palästinensische Volk zum dritten Jahrestag der Aggression gegen den Gazastreifen beginnen.

Laut diesem Bericht forderte die genannte Koalition alle Nationen, Volksbewegungen und rechtlichen Institutionen auf, kraftvoll an diesen koordinierten Aktivitäten auf der ganzen Welt an Freitag, Samstag und Sonntag teilzunehmen und die Notwendigkeit der Beendigung des Völkermords durch das zionistische Regime laut zu fordern.

Diese Koalition betonte: Verwandelt Straßen, Parlamente und den virtuellen Raum in einen Ort, um die Unterstützung für Palästina und die Notwendigkeit der Beendigung der israelischen Besatzung zu erklären. Lasst nicht zu, dass das Vergehen von drei Jahren Massaker, Zerstörung und Aggression dazu führt, dass diese Verbrechen normalisiert werden. Die politische Immunität Israels in internationalen Kreisen durch westliche Regierungen, insbesondere die USA, muss beendet werden.

Die Weltkoalition zur Unterstützung Palästinas ist eine Volkskoalition, die im Jahr 2025 in London unter Beteiligung prominenter parlamentarischer und rechtlicher Persönlichkeiten gegründet wurde.