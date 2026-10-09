Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Manar berichtet, hat der abgenutzte Flugzeugträger Abraham Lincoln nach einer langen Mission an der Westküste Amerikas angelegt. Die Familien der auf diesem Flugzeugträger stationierten Militärangehörigen warteten im Hafen von San Diego im Bundesstaat Kalifornien nach etwa einem Jahr darauf, sie zu sehen, da zuvor zahlreiche Berichte über den ungünstigen psychischen Zustand dieser Militärangehörigen und Selbstmordversuche veröffentlicht worden waren.

Der Flugzeugträger Lincoln verließ im November 2025 Kalifornien in Richtung Südchinesisches Meer und wurde anschließend zur Teilnahme an der Aggression gegen Iran in die Region entsandt.

Die über 250-tägige Mission dieses Flugzeugträgers in den Gewässern der Region führte zu seiner Abnutzung und zur Schaffung ungünstiger psychologischer Bedingungen für amerikanische Militärangehörige, sodass mehrere von ihnen Selbstmordversuche unternahmen.