Studierende der Universität Edinburgh erhoben sich gegen das zionistische Regime

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf The National Scot berichtet, nahmen etwa 200 Mitarbeiter und Studierende der Universität Edinburgh am Jahrestag der ruhmreichen Operation Al-Aqsa-Sturm gegen das zionistische Regime am 7. Oktober 2023 an einer Protestversammlung gegen die Beziehungen dieser Universität zu den Kindermörder-Okkupanten und der „Mittäterschaft am Völkermord" in Gaza teil.

Die Protestierenden erklärten, dass sie die wiederholten Forderungen an die Universität in den letzten 3 Jahren, ihre Beziehungen zu zionistischen Unternehmen abzubrechen, satt hätten.

Dieser Protest setzt eine Reihe früherer Aktionen gegen Investitionsentscheidungen und Partnerschaften der Universität fort; Aktionen, die das Beschreiben von Gebäuden der Universität und die Unterzeichnung von Petitionen umfassten, in denen von der Universität gefordert wird, „sofort ihre Investitionen abzuziehen" und „alle Verträge" mit Unternehmen, die mit den Zionisten zusammenarbeiten, „zu beenden".