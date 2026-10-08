Die Blutspur der Verbrechen der Zionisten; von Gaza bis Iran

Nachrichtenagentur Abna: Drei Jahre wacht Westasien vom Klang der aggressiven Explosionen des zionistischen Regimes auf, natürlich mit Hilfe Amerikas; drei Jahre beginnt für einen Teil der Menschen der Welt der Morgen mit der Suche nach Wasser und Brot und die Nacht mit dem Zählen der Menschen, die nicht mehr zurückgekehrt sind. Vom 7. Oktober 2023 bis heute hat sich die Geographie des großen Krieges erweitert, und die Spur der Angriffe des Kindermörder-Regimes Israel erstreckt sich von den Gassen Gazas bis zu den Häusern des Südlibanon und dann bis zum Himmel Irans; ein Krieg, in dem Krankenhäuser nicht sicher blieben und für die Menschen nicht einmal ein sicherer Zufluchtsort sein konnten, die Schule sich vom Klassenzimmer in einen Begräbnisort unschuldiger Kinder verwandelte und Wasser und Nahrung von den elementarsten Lebensbedürfnissen zu einem Teil der Kriegsgleichung für die Blutsauger der Welt wurden.

Wenn wir die vergangenen drei Jahre mit der Geschichte der Operationen, den Namen der Waffen und der Anzahl der Angriffe erzählen würden, würde nichts von dem sichtbar, was den Menschen widerfahren ist. Jene Kinder in Gaza, deren Herzen Sekunde für Sekunde zitterten und die, in Leichentücher gewickelt, in den Armen ihrer Mutter zu Märtyrern wurden; Häuser, von denen nichts als Ruinen übrig blieb; eine Mutter, die die Stimme ihres Kindes nicht mehr hört; ein Kind, das den Namen des Vaters nicht mehr ruft; ein Arzt, der in der Dunkelheit und ohne Ausrüstung über einem Verwundeten steht, der vielleicht nicht mehr gerettet werden kann; ein Kind, das statt einer Schultasche ein paar Wasserflaschen bei sich trägt. Dies ist die Erzählung von drei Jahren, in denen das usurpatorische Regime Israel Gaza zu einer der größten Stätten menschlicher Zerstörung in der Welt gemacht hat und die Reichweite seiner Kriegslust und Kindermorde bis in den Libanon und Iran reichte.

Gaza, der Libanon und Iran sind drei verschiedene Geographien, aber in den letzten drei Jahren hat sich ein gemeinsames Bild viele Male wiederholt: die Märtyrerschaft unschuldiger Menschen. Die vergangenen drei Jahre kann man nicht nur an der Anzahl der Raketen, Operationen und militärischen Ziele messen. Man muss sie an der Anzahl der Kinder messen, die nicht mehr zur Schule zurückkehrten; an Krankenhäusern, die keine Patienten mehr aufnehmen konnten; an Häusern, deren Besitzer unter den Trümmern blieben; an Müttern, die ihre Kinder begruben; an Menschen, die für Wasser anstanden, und an Familien, die eines Morgens das Haus verließen und nie mehr in ihre Häuser zurückkehrten. Die Blutspur erstreckt sich von Gaza bis in den Libanon und Iran; eine Spur, die mit dem Ende jedes Angriffs nicht verschwindet und in der Erinnerung der Menschen bleibt, die noch mitten im Krieg nach einem Zeichen des Lebens suchen.