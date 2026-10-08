Mamdani: Unser Steuergeld wird für die Finanzierung der Kriegsverbrechen Israels verwendet

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf ABC News berichtet, gab Zohran Mamdani, Bürgermeister von New York, heute Mittwoch anlässlich des dritten Jahrestages der ruhmreichen Operation Al-Aqsa-Sturm eine Erklärung ab.

Der Bürgermeister von New York kritisierte die Maßnahmen des zionistischen Regimes scharf und bezeichnete sie als Völkermord.

In seiner Erklärung vom Mittwoch heißt es, dass dieses Leid weder an jenem Tag begann noch an jenem Tag endete, sondern „sich mit dem zerstörerischen und anhaltenden Völkermord Israels in Gaza fortgesetzt hat." Dieses Leid begann nicht an jenem Tag und endete nicht an jenem Tag; es setzte sich mit dem zerstörerischen und anhaltenden Völkermord Israels in Gaza fort; einem Völkermord, bei dem über 74.000 Palästinenser, darunter über 21.000 Kinder, getötet (zu Märtyrern) wurden. Selbst nach dem behaupteten Waffenstillstand starben weitere über 1.400 Palästinenser. Dieses Leid wird mit jeder Bombe, die Israel auf wartende Krankenwagen vor Krankenhäusern wirft, mit jedem Drohnenangriff, der Wohngebäude oder Journalisten zum Ziel hat, und mit jeder Hilfslieferung, die an den Grenzübergängen zurückgewiesen wird, verschärft. Viele New Yorker sind von diesem herzzerreißenden Kummer erfasst, und wir trauern an ihrer Seite; während wir wissen, dass unser Steuergeld für die Finanzierung dieser Kriegsverbrechen verwendet wird. Nach 3 Jahren dürfen wir uns nicht mit einer Welt abfinden, in der Besatzung und Apartheid fortbestehen, Kriegsverbrechen unbeantwortet bleiben und unsere Bundesregierung mit jeder Waffenlieferung weiterhin an diesen Verbrechen beteiligt ist.