Beratungen eines hochrangigen saudischen Militärs mit dem Kommandeur der Seestreitkräfte des CENTCOM

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Asch-Scharq berichtet, traf sich Muhammad Al-Ghuraibi, Stabschef der Seestreitkräfte Saudi-Arabiens, am Mittwoch mit Kurt Renshaw, Kommandeur der Seestreitkräfte des CENTCOM und Kommandeur der Fünften Flotte dieses Landes.

Das Verteidigungsministerium Saudi-Arabiens gab bekannt, dass beide Seiten bei diesem Treffen über die maritime Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern sprachen.

Beide Seiten betonten die Bedeutung dieser Zusammenarbeit im Hinblick auf die Wahrung gemeinsamer Interessen und die Stärkung der maritimen Sicherheit und der Schifffahrtsfreiheit in der Region.