Trump: Iran kann keine Atomwaffen haben!

Trump behauptete, ohne den friedlichen Charakter des Nuklearprogramms Teherans zu berücksichtigen: Iran kann keine Atomwaffen haben!

Ein Journalist fragte Trump: Sie sagen, die Demokraten werden Sie impeachen. Aus welchem Grund?; Er behauptete: Sie selbst wissen es nicht. Ich hätte sehr schlimme Maßnahmen gegen Hillary Clinton ergreifen können. Ich hätte sehr, sehr schlimme Maßnahmen gegen Joe Biden ergreifen können. Ich hätte sehr schlimme Maßnahmen gegen Barack Obama ergreifen können. Ich halte es für unangemessen, so etwas zu tun, denn mit dem Amt des Präsidenten sollte respektvoll umgegangen werden!

Der Präsident der USA sagte auf die Frage eines Journalisten zu den Beratungen mit dem russischen Präsidenten: Ich habe heute (in einigen Stunden) ein Telefongespräch geplant. Es ist Putins Geburtstag. Ich bin sicher, dass auch Sie ihn feiern werden.