Sardar Javani: Die iranische Nation errang im Krieg mit Amerika einen strategischen Sieg

Wie der Korrespondent von Abna berichtet, erklärte Sardar Yadollah Javani am Dienstagabend in einer Versammlung der Bevölkerung von Bandar Abbas: Der Feind glaubte zu Beginn des Krieges, mit einem blitzartigen Angriff und einem intensiven Krieg innerhalb von zwei oder drei Tagen die Islamische Republik zu stürzen, die Verteidigungs- und Sicherheitsstrukturen außer Betrieb zu setzen und Iran zu zerschlagen und seine Herrschaft dem Land aufzuzwingen, aber in seinen Berechnungen hatte er die iranische Nation nicht erkannt.

Der stellvertretende Leiter für politische Angelegenheiten des Oberkommandos der Revolutionsgarden wies auf die Entwicklungen nach dem Ramadan-Krieg hin und erklärte: Der Feind begann den Krieg mit dem Ziel der Schwächung und des Zusammenbruchs der Islamischen Republik, aber heute ist, nach Anerkennung und Beurteilung vieler in der Welt, das islamische Iran stärker als vor dem Krieg.

Javani fügte hinzu: Der Feind glaubte, mit einem militärischen Angriff sein gewünschtes Ergebnis erzielen zu können, aber die iranische Nation stand standhaft, gab Märtyrer und leistete Widerstand und errang schließlich einen strategischen Sieg; im Gegensatz dazu erlitten Amerika und die Front der Arroganz eine Niederlage.

Er erklärte, dass die Annahme dieser Niederlage für die gegnerische Front schwierig sei, und fuhr fort: Die Niederlage in diesem Krieg war nicht nur eine Niederlage Amerikas, sondern auch die westlichen Länder, das zionistische Regime und die Verbündeten Amerikas sahen sich in dieser Konfrontation mit einem Ergebnis konfrontiert, das ihren ursprünglichen Zielen entgegengesetzt war.

Er betonte: Amerika hat in den letzten vier Jahrzehnten ebenfalls wiederholt solchen Druck gegen die iranische Nation ausgeübt, aber diese Nation hat gezeigt, dass sie dem Druck standhält.

Javani betonte abschließend: Der Krieg im militärischen Bereich ging mit der Niederlage des Feindes und dem entscheidenden Sieg der iranischen Nation einher, aber der Feind hält aufgrund der Weite der gegnerischen Front die Annahme dieser Niederlage für schwierig und versucht aus diesem Grund, seine Ziele mit den Mitteln des hybriden Krieges zu verfolgen.