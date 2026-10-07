Telefongespräch zwischen Peseschkian und Putin; Betonung der Fortsetzung der Zusammenarbeit zwischen Iran und Russland

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, wünschte Massud Peseschkian, der Präsident, heute Mittag am Mittwoch, dem 15. Mehr 1405, in einem Telefongespräch mit Wladimir Putin, dem Präsidenten Russlands, nachdem er ihm zum Geburtstag gratuliert hatte, dem Präsidenten Russlands Langlebigkeit und Gesundheit und der Regierung und dem Volk dieses Landes Stolz, Wachstum und Gedeihen.

Der Präsident betonte in diesem Gespräch unter Hinweis auf den günstigen und sich entwickelnden Verlauf der Beziehungen zwischen Teheran und Moskau die Notwendigkeit der Fortsetzung und Stärkung der bilateralen Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen und bezeichnete die Fortsetzung dieses Weges als im Einklang mit den gemeinsamen Interessen beider Länder.

Wladimir Putin bedankte sich ebenfalls für die Gratulation und Zuneigung des iranischen Präsidenten und wünschte der Regierung und dem Volk der Islamischen Republik Iran Frieden, Wohlstand, Sicherheit und Stolz.

Der Präsident Russlands wies ebenfalls auf den Verlauf der Zusammenarbeit zwischen Teheran und Moskau im Rahmen des umfassenden strategischen Kooperationsvertrags hin und erklärte, dass diese Zusammenarbeit trotz der aktuellen Entwicklungen und Ereignisse in der Region fortgesetzt und verfolgt wird.

Wladimir Putin wies auf den historischen und heroischen Widerstand des iranischen Volkes gegen die Invasionen der Feinde hin und erklärte, dass der Mut Irans von vielen in der Welt beachtet und bewundert wird.

Der Präsident Russlands sagte ebenfalls unter Hinweis auf die Bemühungen einiger Länder zur Vermittlung und Hilfe bei der Deeskalation, dass Russland diese diplomatischen Bemühungen unterstützt und die iranischen Freunde sicher sein können, dass Moskau ebenfalls bereit ist, in diesem Bereich eine Rolle zu spielen und Unterstützung zu leisten.