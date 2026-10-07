Baqaei: Die False-Flag-Operation verbirgt nicht den illegalen Charakter der Kriege Amerikas

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, schrieb Ismail Baqaei, Sprecher des Außenministeriums, nach der Veröffentlichung eines kurzen Videos über die Geschichte der False-Flag-Operationen Amerikas und des zionistischen Regimes in den letzten 7 Jahrzehnten in einem der sozialen Netzwerke: False Flag ist ein alter Trick: Erst inszenieren, dann den Anklagefinger auf einen anderen richten und schließlich die Ergebnisse nutzen.

Er fügte hinzu: In einer Situation, in der die öffentliche Meinung Amerikas und der Welt der illegalen und aggressiven Kriege gegen Iran überdrüssig sind und die Aggressoren keine Möglichkeit haben, ihre militärische Aggression zu rechtfertigen, klammern sie sich wie „der Ertrinkende, der sich an jedem Strohhalm festhält" (jemand, der ertrinkt, klammert sich an jede trockene Pflanze, um sich zu retten), um sich zu retten, an jedes Brett aus Lügen.