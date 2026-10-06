Reuters: Trumps Beliebtheit bleibt auf ihrem niedrigsten Stand

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Reuters berichtet, zeigen die Ergebnisse der von dieser Nachrichtenagentur durchgeführten Umfrage, dass viele amerikanische Wähler mit Trumps Leistung während seiner Präsidentschaft unzufrieden sind.

Laut dieser Umfrage befürworten nur 32 Prozent der Amerikaner Trumps Leistung.

Nach dem Bericht von Reuters haben Wähler lateinamerikanischer Herkunft maßgeblich zum Sieg Trumps bei den Präsidentschaftswahlen 2024 beigetragen, da er fast die Hälfte ihrer Stimmen gewinnen konnte; eine Zahl, die im Vergleich zu etwa einem Drittel der Stimmen bei den Wahlen 2020 deutlich gestiegen ist. In den letzten Monaten jedoch, während die Amerikaner mit der steigenden Inflation kämpfen, die durch Trumps Entscheidung, die Aggression gegen Iran zu beginnen, verursacht wurde, hat die Unterstützung für den Präsidenten dieses Landes abgenommen.

Nur 24 Prozent der Amerikaner lateinamerikanischer Herkunft sind mit Trumps Leistung zufrieden, und dies ist die niedrigste Beliebtheitsrate Trumps unter ihnen während zweier Präsidentschaftsperioden. 52 Prozent von ihnen haben gesagt, dass sie beabsichtigen, bei den Zwischenwahlen für die Demokraten zu stimmen.