Amir Hatami: Bei einem erneuten Fehler des Feindes werden wir eine vernichtende Antwort geben

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, besuchte Generalmajor Amir Hatami, der Oberbefehlshaber der Armee der Islamischen Republik Iran, anlässlich seines Aufenthalts in der Provinz Fars die in dieser Provinz stationierten Armeeeinheiten und bewertete die Kampfmoral des Personals, die Ausrüstungsbereitschaft und die Verteidigungsfähigkeit dieser Einheiten.

Generalmajor Hatami erklärte im Kreis der Kommandeure und Verantwortlichen dieser Einheiten, während er die Bemühungen, die Eintracht und die Zusammenarbeit der Streitkräfte würdigte: Die Zusammenarbeit und Synergie der Streitkräfte in der Provinz Fars ist ein geeignetes Vorbild für Geschlossenheit und Koordination zwischen den Kräften, und solche Vorbilder sollten auch in anderen Regionen gestärkt werden.

Unter Hinweis auf die Errungenschaften der Streitkräfte im jüngsten Krieg und mit der Feststellung, dass die Islamische Republik Iran im jüngsten Krieg gesiegt hat, betonte er: Im Krieg gibt es Schäden, aber was wichtig ist, ist das Ergebnis des Krieges, das statt Kapitulation dem Land Würde und Ruhm brachte.

Der Oberbefehlshaber der Armee erklärte weiter, unter Betonung, dass der Krieg noch nicht beendet ist: Der Feind hat sich nach dem Scheitern auf dem militärischen Feld anderen Methoden zugewandt und versucht durch Sanktionen und wirtschaftlichen Druck, das Volk unter Druck zu setzen, und daneben verfolgt er viele Maßnahmen zur Schaffung von Unsicherheit und Unruhe. Die Streitkräfte werden unter Aufrechterhaltung von Bereitschaft und Wachsamkeit bei einem erneuten Fehler des Feindes eine vernichtende Antwort auf seine Drohungen geben.

Generalmajor Hatami betonte unter Hinweis auf die Bedeutung der strategischen Errungenschaften des Landes aus den aufgezwungenen Kriegen: Wir müssen die geschaffenen Gelegenheiten nutzen, um den Sieg zu festigen und den Schatten des Krieges vom Land fernzuhalten, und auf diesem Weg Standhaftigkeit und Widerstand fortsetzen.

Er bezeichnete Initiative und Kreativität als eine der wichtigsten Komponenten der Kampfbereitschaft und sagte: Jede Kreativität, die die Berechnungen des Feindes stören kann, ist wertvoll. Der Feind handelt auf der Grundlage von Berechnungen, Ausbildung und Planung, und jede neue Initiative kann diese Berechnungen verändern.

Der Oberbefehlshaber der Armee erklärte: Krieg ist ein Feld der Widerstandsfähigkeit; jede Seite, die mehr Widerstand und Widerstandsfähigkeit aufbringen kann, wird letztendlich siegen, und wir als verteidigende Seite verfügen über eine hohe Widerstandsfähigkeit im Land und in den Streitkräften. Wir betrachten uns auf dem Weg der Verteidigung des Rechts und vertrauen auf die göttlichen Versprechen, und mit diesem Glauben setzen wir den Weg der Auseinandersetzung mit dem Feind und der Verteidigung des Landes fort.