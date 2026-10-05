Netanjahus Versuch, eine Krise zu schaffen, um an der Macht zu bleiben

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Maalouma berichtet, erklärte eine palästinensische Quelle, dass die veröffentlichten Daten der neuesten Umfragen in den besetzten Gebieten darauf hindeuten, dass die Likud-Partei unter der Führung Netanjahus einen Rückgang von 18 bis 19 Parlamentssitzen im Vergleich zu den vorherigen 32 Sitzen verzeichnet.

Diesem Bericht zufolge verfügt die Konkurrenzpartei Netanjahus, nämlich Jesch Atid unter der Führung von Gadi Eisenkot, über 22 Sitze.

Diese palästinensische Quelle fügte hinzu, dass für die Bildung eines Kabinetts im Parlament des zionistischen Regimes mit 120 Sitzen mindestens 61 Sitze gewonnen werden müssen, doch das Lager der Gegner wird über 53 Sitze und die Koalition Netanjahus und der Haredim über 51 bis 54 Sitze verfügen.

Er erklärte, dass diese Daten zeigen, dass Netanjahu danach strebt, einen Zustand politischer Blockade herbeizuführen, um die Bildung einer Koalition durch die Opposition zu verhindern und im Kabinett zu bleiben, um die Angelegenheiten voranzutreiben.