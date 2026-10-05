Irakischer Abgeordneter: Die Überweisung unseres Ölgeldes nach Amerika ist problematisch

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Maalouma berichtet, betonte Ahmed Al-Mousawi, Abgeordneter des irakischen Parlaments, dass dieses Land keine Probleme mit der Zusammenarbeit mit amerikanischen und nichtamerikanischen Unternehmen habe, vorausgesetzt, dass die Verträge auf der Grundlage gegenseitiger und gemeinsamer Interessen gestaltet werden.

Er fügte hinzu: Der Irak lehnt den Hegemonismus von Unternehmen oder Ländern der Welt ab, sei es Amerika oder andere. Die Wirtschaft des Landes darf nicht vom Willen der Ausländer abhängen.

Al-Mousawi stellte klar: Eines der wichtigsten Probleme in den Beziehungen zwischen dem Irak und Amerika betrifft die irakischen Ölgelder, die sich in diesem Land befinden, und die Maßnahmen, die Washington in Bezug auf diese Gelder ergreift. Genau diese Frage hat die wirtschaftliche Unabhängigkeit des Irak in Frage gestellt.

Er sagte: Die irakische Regierung muss handeln, um dieser Situation ein Ende zu setzen. Der Irak hat seine Schulden bezahlt und gilt als ein Land mit Souveränität. Die Fortsetzung dieser Situation kann den bestehenden Druck auf die Wirtschaft des Landes verdoppeln. Nach dem Abzug der ausländischen Truppen aus dem Irak ist es an der Zeit, auch die wirtschaftliche Souveränität zu verwirklichen.