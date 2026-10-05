Abhaltung einer gemeinsamen Sitzung von Saudi-Arabien, Pakistan und der Türkei in Riad

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Jazeera berichtet, gab das Außenministerium Pakistans bekannt, dass eine hochrangige Delegation bestehend aus dem stellvertretenden Premierminister, dem Verteidigungsminister und dem Chef des Vereinigten Generalstabs der Armee dieses Landes heute, am Montag, nach Saudi-Arabien reisen wird.

Diesem Bericht zufolge ist das Ziel der Reise der hochrangigen pakistanischen Delegation nach Saudi-Arabien die Teilnahme an der Sitzung des politischen und Verteidigungsausschusses, der auf der Grundlage des Mekka-Abkommens gebildet wurde.

Das Außenministerium Pakistans fügte hinzu, dass an dieser Sitzung in Riad hochrangige Vertreter der Mitgliedstaaten, nämlich Pakistans, Saudi-Arabiens und der Türkei, teilnehmen werden.

Bei der Sitzung in Riad sollen die neuesten Entwicklungen in der Region und die laufende Zusammenarbeit auf der Grundlage des Mekka-Abkommens erörtert werden. Zuvor hatte der Außenminister Pakistans erklärt, dass der genannte Ausschuss eine außerordentliche Sitzung zu den Entwicklungen im Jemen und den Operationen der Ansarullah-Kräfte gegen Saudi-Arabien abhalten werde. Dies, während die Angriffe Saudi-Arabiens auf Wohn- und zivile Gebiete im Jemen weiterhin andauern.