Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, berichtete die Zeitung «New York Times» unter Berufung auf drei Beamte, dass Amerika plötzlich 12 seiner Bomber vom Typ B-1 von der Basis Fairford im Süden Englands abgezogen hat.

Diesem Bericht zufolge wurden drei Bomber gestern auf der Hauptbasis im Bundesstaat South Dakota stationiert. Diese plötzliche Flucht erfolgte nach der Verschärfung von Sicherheitsbedenken und der Wahrscheinlichkeit einer Operation.

Die «New York Times» fügte hinzu, dass alle amerikanischen Bomber, die auf der Basis Fairford stationiert waren, wieder auf ihrer Hauptbasis in Amerika gelandet sind. Amerikanische Beamte weigerten sich, Erklärungen über die Art der Gründe für die Verlegung dieser Bomber der Luftwaffe abzugeben. Einige von ihnen waren in den vergangenen Tagen auf der Basis Fairford stationiert.

Ein amerikanischer Beamter sagte auch, dass die erhaltenen Informationen Teil derselben Warnungen von vor drei Wochen waren.

Es ist zu beachten, dass der Fall Fairford seit dem Morgengrauen des Sonntags, dem 27. September 2026 (5. Mehr 1405), eröffnet wurde; als die englische Polizei fünf Bürger dieses Landes in der Nähe der königlichen Luftwaffenbasis Fairford festnahm. Das Thema wurde zunächst mit einem Verdacht im Zusammenhang mit Sprengstoffen und dann unter dem Titel der Vorbereitung eines terroristischen Aktes verfolgt, und infolgedessen wurden Dutzende Familien aus der Umgebung des Ortes evakuiert.

Einige Tage nach dem Sicherheitsvorfall in der Nähe der Basis Fairford in England hat die Unklarheit über das Ausmaß des Vorfalls und seine Gleichzeitigkeit mit einem Plan, in dem Iran erwähnt wurde, diese Angelegenheit zu einer Arena für die Bildung einer neuen Sicherheitserzählung gemacht.