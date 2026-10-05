Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, betonte der amerikanische Sender CNN in seinem Analysebericht, dass die jüngste Behauptung Trumps gegen die iranischen Nuklearanlagen, die im vergangenen Jahr ins Visier genommen wurden, nicht nur Verblüffung und Erstaunen der gewöhnlichen Amerikaner hervorrief, sondern auch die Überraschung von Experten auf dem Gebiet des iranischen Nuklearprogramms verursachte. Trump hatte behauptet, diese Anlagen seien wie Drogenfabriken gewesen!

James Acton, einer der Leiter des Nuklearpolitikprogramms der Carnegie-Stiftung, betonte: Ich habe Trumps Worte gehört. Es ist seltsam. Dieses Thema ist für mich neu. Soweit ich weiß, wurde die Anlage Fordo nicht zur Drogenproduktion genutzt, und zuvor hatte ich auch keine Behauptung in dieser Hinsicht gehört.

CNN fügte hinzu: Es ist klar, dass Trump sich in dieser Angelegenheit geirrt hat, aber er akzeptiert keinen Fehler und besteht statt dessen auf seiner Position, anstatt sie zu korrigieren. Trumps Worte wurden nach seiner Positionierung zu Drogen im Karibischen Meer geäußert. Er brachte diese Behauptung gegen Iran nach einem langen Tag und einer Reise vom Weißen Haus nach Texas und dann nach Oklahoma, und zwar auf dem Landweg, vor.