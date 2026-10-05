Sardar Fadwi: Das iranische Volk hat nicht die geringste Angst vor Amerika

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, sagte Sardar Ali Fadwi, Leiter der Beratergruppe des Oberbefehlshabers der Revolutionsgarden, am Sonntagabend in einem speziellen Nachrichtengespräch: Die Straße von Hormus stand während all dieser langen Monate zweifellos unter der Kontrolle Irans.

Der Leiter der Beratergruppe des Oberbefehlshabers der Revolutionsgarden fuhr fort: Die militärische Stärke Amerikas ist seegestützt; das bedeutet, dass sie in ihren Seestreitkräften sowohl Landstreitkräfte als auch Luftstreitkräfte hat. Daher manifestiert sich die militärische Stärke Amerikas in ihren Seestreitkräften.

Fadwi fügte hinzu: Die Amerikaner waren seit 1853 im Persischen Golf präsent, aber jetzt ist zum ersten Mal kein amerikanisches Wasserfahrzeug nicht nur im Persischen Golf, in der Straße von Hormus und im Golf von Oman präsent, sondern sogar nicht einmal im nördlichen Indischen Ozean.

Er sagte: Die Amerikaner sind geflohen und haben sich mehr als tausend Kilometer von unseren Grenzen entfernt. Dies geschah nicht nach ihrem eigenen Willen, sondern ist das Ergebnis der Autorität der Islamischen Republik Iran und der Seestreitkräfte der Revolutionsgarden.

Sardar Fadwi sagte: Die Amerikaner behaupten, dass sie maximal drei bis vier Millionen Barrel Öl über die südliche Route der Straße von Hormus und außerhalb der von Iran offiziell erklärten Zone passieren lassen können; eine Zahl, die im Vergleich zur Menge des durch diese Straße fließenden Öls unbedeutend ist.

Der Leiter der Beratergruppe des Oberbefehlshabers der Revolutionsgarden fügte hinzu: Zuvor passierten täglich mehr als 20 Millionen Barrel Öl offiziell die Straße von Hormus, und darüber hinaus wurde eine gewisse Menge Öl inoffiziell exportiert.

Er fuhr fort: 46 Prozent des weltweiten Ölexports passierten die Straße von Hormus. Die Zahl von 20 Prozent, die genannt wird, bezieht sich auf den weltweiten Ölverbrauch; denn viele Länder verbrauchen ihr eigenes produziertes Öl und haben keinen Export.

Fadwi fügte hinzu: Jetzt ist der Ölexport über diesen Weg mit einer grundlegenden Störung konfrontiert, und genau dies hat eine weitreichende Auswirkung auf die Weltwirtschaft, Amerika und Europa gehabt.