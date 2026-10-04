Beschluss der Grünen Partei Englands: Mit dem Zionismus soll wie mit jeder Form von Rassismus umgegangen werden

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf das israelische Medium Times of Israel berichtet, hat die Grüne Partei Englands und Wales auf ihrem Jahreskongress in Brighton einen Antrag verabschiedet, der den Zionismus mit Rassismus gleichsetzt.

Dieser Antrag, der fordert, dass mit dem Zionismus «wie mit jeder anderen Form von Rassismus umgegangen wird», wurde mit 1022 Ja-Stimmen gegen 813 Nein-Stimmen verabschiedet.

In diesem Antrag wird festgestellt, dass der Zionismus «auf der Grundlage der Herrschaft über andere einer ethnischen Gruppe Privilegien einräumt.»

Im Text des Antrags heißt es: Das Ziel dieses Beschlusses ist die politische Ideologie und Praxis des Zionismus, wie sie definiert wurde, nicht der religiöse oder ethnische Hintergrund derjenigen, die sich selbst als Zionisten betrachten mögen. Mit dem Zionismus wird gemäß der obigen Definition wie mit jeder anderen Form von Rassismus umgegangen, und dieser Beschluss wird von der Arbeitsgruppe für antirassistische Politik in geeigneter Weise und gemäß ihrem üblichen Verfahren umgesetzt.

Die Grüne Partei fordert auch die Bildung eines palästinensischen Staates anstelle der zionistischen Besatzer «mit gleichen Rechten für alle».