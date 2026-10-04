Fidan nimmt an der Sitzung des Strategischen Komitees des Mekka-Abkommens teil

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die Agentur Anadolu berichtet, wird Hakan Fidan, der Außenminister der Türkei, morgen am Montag an der Sitzung des Strategischen Komitees des sogenannten «Mekka-Abkommens zur gemeinsamen Verteidigung» in Riad, der Hauptstadt Saudi-Arabiens, teilnehmen.

Yaşar Güler, der Minister für nationale Verteidigung der Türkei, und General Selçuk Bayraktaroğlu, der Generalstabschef der Streitkräfte des Landes, werden ebenfalls an dieser Sitzung teilnehmen.

Es wird erwartet, dass Fidan auf dieser Sitzung die Ansichten der Türkei zum Prozess der Institutionalisierung der Allianz und zu den nächsten Schritten darlegen und sich zu den bestehenden Bedrohungen für Frieden und Stabilität in Westasien, zu regionalen Entwicklungen und zur Sicherheit internationaler Handelswege äußern wird.

Das «Mekka-Abkommen» wurde am 7. August zwischen der Türkei, Pakistan und Saudi-Arabien in Mekka unterzeichnet, und sein angebliches Ziel ist die Stärkung der Sicherheit der drei Länder durch Abschreckung und gemeinsame Verteidigung sowie die Schaffung regionaler Lösungen für Sicherheitsherausforderungen.

Die erste Sitzung des Strategischen Komitees für politische und Verteidigungsfragen dieser Allianz fand ebenfalls am 31. August 2026 unter der Gastgeberschaft der Türkei in Istanbul statt.