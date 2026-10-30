Der Sieg Irans ist die Grundlage für den Niedergang des Zionismus und die Vernichtung des amerikanischen Imperiums

Nachrichtenagentur ABNA: Mohammad al-Hindi, stellvertretender Generalsekretär der palästinensischen Bewegung Islamischer Dschihad, betonte in einem exklusiven Beitrag für «Al-Mayadeen», indem er erklärte, dass «die zionistische Ideologie das Weiße Haus beherrscht und zur größten Gefahr für die Menschheit geworden ist», dass Amerika und Israel Iran angriffen, um ein Marionettenregime wie das des gestürzten Schahs erneut in Iran an die Macht zu bringen, das den Interessen Israels und des Westens dienen sollte, aber bisher gescheitert sind.

Al-Hindi betrachtete die Niederlage der beiden vorherigen Kriege gegen Iran als Beweis für die Geschlossenheit der Verantwortlichen und des Systems Irans und die Politik der wirtschaftlichen Erstückung Amerikas nach dem Scheitern im militärischen Krieg als Beweis für das Bewusstsein, die Einheit und die Treue des iranischen Volkes zu seiner Revolution und betonte, dass die erklärten Ambitionen Trumps nicht auf Iran und den Persischen Golf beschränkt sind. Er betrachtete den Angriff Amerikas und Israels auf Iran als gleichbedeutend mit einer Einladung Irans zum Besitz von Atomwaffen und betonte, dass das derzeitige Modell Trumps und Netanjahus in der Welt scheitern muss.

Dieser Vertreter des Islamischen Dschihad Palästinas, der erklärte, dass die barbarische Politik des Kapitalismus gegenüber Iran ins Wanken geraten ist, betonte, dass die Niederlage des Krieges Amerikas und des zionistischen Regimes gegen Iran der Beginn der Befreiung des Westens von der zionistischen Lobby, der Tod des Zionismus [Israels] und (der Beginn) des Niedergangs des amerikanischen Imperiums sein wird.