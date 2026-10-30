Verzweiflung Amerikas: Aufforderung an die G20 zum Schutz der Schifffahrtswege

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, schrieb «Marco Rubio», der Außenminister der USA, auf X: In der heutigen Sitzung der Außenminister der G20 habe ich deutlich betont, dass maritime Sicherheit und Ernährungssicherheit die Grundlage der wirtschaftlichen Sicherheit sind.

Unter Bedingungen, in denen die Aggression Washingtons gegen das Territorium Irans zur Unsicherheit der Straße von Hormus und zur Störung der Versorgungsketten für Nahrung und Energie in der Welt geführt hat, fügte der Außenminister der USA hinzu: Die Vereinigten Staaten ermutigen im Rahmen der Agenda «America First» ihre Partner, die Schifffahrtswege zu schützen, die Ernährungssicherheit zu stärken und die wirtschaftlichen Folgen geopolitischer Krisen zu verringern.

Die Sitzung der Außenminister der G20 findet am 30. und 31. Oktober 2026 (8. und 9. Aban 1405) unter der Gastgeberschaft der USA in der Stadt Atlanta, Bundesstaat Georgia, statt. Den Vorsitz dieser Sitzung hat der Außenminister der USA inne, und Themen wie die Herausforderungen der Weltwirtschaft, Energie- und Ernährungssicherheit, der Schutz der Schifffahrtswege, die Stärkung der Lieferketten und die wirtschaftlichen Folgen geopolitischer Krisen stehen auf ihrer Tagesordnung.

Diese Sitzung findet unter Bedingungen statt, in denen Meinungsverschiedenheiten der G20-Mitglieder über den Ukraine-Krieg, die Entwicklungen in Westasien und die Beziehungen zu Russland einen Schatten auf die internationale Zusammenarbeit werfen.

Die G20 ist ein internationales Forum für Dialog und Koordinierung über wichtige wirtschaftliche Fragen der Welt, dem 19 Länder sowie die Europäische Union und die Afrikanische Union angehören. Das Gipfeltreffen dieser Gruppe soll ebenfalls am 14. und 15. Dezember 2026 (23. und 24. Azar 1405) in Miami, USA, stattfinden.