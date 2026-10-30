Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Dschasira berichtet, versprach Donald Trump, der Präsident Amerikas, am Vorabend der Zwischenwahlen zum Kongress dieses Landes erneut in einer Wahlkampfrede: Der Krieg in Iran wird bald enden, und infolgedessen wird der Benzinpreis sinken!

Der Präsident Amerikas behauptete, ohne auf den friedlichen Charakter des Nuklearprogramms Teherans einzugehen: Man darf nicht zulassen, dass Iran Atomwaffen erlangt; und dieser Krieg wird auf jede mögliche Weise enden.

Donald Trump, der sich von der Liste der von ihm begangenen Verbrechen freizusprechen versucht, behauptete mit einer lächerlichen Behauptung: Ich habe keinen Krieg mit Iran begonnen; Iran hat seit Jahren ein aggressives Verhalten gezeigt und den Tod vieler Amerikaner verursacht.

Trump behauptete: Wir wollen Garantien erhalten, dass Iran niemals und unter keinen Umständen Atomwaffen erlangt!

Amerika und das zionistische Regime begannen am 9. Esfand 1404 die Aggression gegen Iran. Teheran führte als Antwort Angriffe durch. Beide Seiten erzielten Mitte Chordad eine Vereinbarung zur Beendigung der Zusammenstöße, aber nach einiger Zeit wurden nach der Verletzung der Verpflichtungen durch Amerika die gegenseitigen Angriffe wieder aufgenommen. Trotz der Beendigung der direkten Zusammenstöße dauert der Konflikt ohne endgültige Vereinbarung an, und Washington verfolgt nach eigenem Ermessen weiterhin wirtschaftlichen Druck gegen Teheran.