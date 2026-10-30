Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender Al-Mayadeen berichtet, behauptete «Friedrich Merz», der Bundeskanzler Deutschlands, heute Freitag in seiner Rede, ohne die amerikanischen und zionistischen Aggressoren zu verurteilen: Wir bemühen uns, dass der Krieg, in den Iran verwickelt ist, so schnell wie möglich endet.

Der Bundeskanzler Deutschlands, dessen Land wie andere westliche Länder aufgrund der Unsicherheit der strategischen Straße von Hormus nach der illegalen Aggression Amerikas und des zionistischen Regimes gegen das Territorium Irans großen Schaden erlitten hat, räumte ein: Der Krieg, in den Iran verwickelt ist, hat einen weitreichenden Einfluss auf Europa gehabt.

«Friedrich Merz» fügte dann hinzu: Die unbestreitbare Wahrheit ist, dass die Vereinigten Staaten ihre Außenpolitik ändern, und wir müssen dasselbe tun.