General Mohebbi: Ist der Krieg Amerikas mit Iran oder mit dem amerikanischen Volk?

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, schrieb General Hossein Mohebbi, Sprecher der Revolutionsgarden, als Reaktion auf die Nachricht über die wirtschaftlichen Probleme des amerikanischen Volkes nach dem Angriff dieses Landes auf die iranische Nation, indem er einen Beitrag in einem der sozialen Netzwerke veröffentlichte: Was bedeuten die enormen Kosten für die Entsendung einer neuen Gruppe auf den Kriegsschauplatz, gleichzeitig mit dem Preissprung in Amerika und der neuen Entnahme aus den Ölreserven dieses Landes?!

Er fügte weiter, indem er eine Frage stellte, hinzu: Ist es ein Krieg mit Iran oder mit dem amerikanischen Volk?