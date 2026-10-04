Trumps Reaktion auf die Ergebnisse neuer Umfragen gegen die Republikaner

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, behauptete Donald Trump, der Präsident der USA, indem er eine Nachricht in seinem sozialen Netzwerk namens Truth Social veröffentlichte, zur Rechtfertigung seiner Misserfolge: Umfragen haben die «MAGA»-Bewegung (Make America Great Again) stets unterschätzt!

Der Präsident der USA behauptete dann: Sie versuchen, die Beteiligung der Wähler zu verhindern, aber ich habe dieses Jahr in allen 7 Schlüsselstaaten, bei der allgemeinen Stimmenauszählung, in 86 Prozent der Bezirke und in 99 Prozent der Vorwahlen gesiegt! Mein Name steht auf dem Stimmzettel!

Dies, während neue Umfragen von New York Times/CNN zeigten, dass die Demokraten in 5 Staaten, die traditionell im Senat von den Republikanern kontrolliert werden, einen Monat vor den Zwischenwahlen einen harten Wettbewerb führen.

Die Demokraten führen in Alaska mit 7 Punkten, in Texas mit 6 Punkten und in Ohio mit 3 Punkten.

Kansas steht gleichauf, und die Republikaner führen in Iowa mit einem Punkt.

Diese Umfragen weisen auf die Unzufriedenheit mit Trump, Trumps kostspielige Aggression gegen Iran, den hohen Benzinpreis und die Lebenshaltungskosten als Hauptfaktoren hin.