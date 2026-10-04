Paris: Zwischen 400 und 500 Gymnasien bleiben nach den jüngsten Protesten geschlossen

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf The Guardian berichtet, erklärte der Bildungsminister Frankreichs heute am Sonntag, im Zuge der anhaltenden Proteste von Schülern in diesem Land, dass nach einer Woche der Zusammenstöße zwischen der Bereitschaftspolizei und Gymnasiasten, die zeitgleich mit der Ausweitung der landesweiten Proteste gegen den Zustand der Klassenzimmer stattfanden, zwischen 400 und 500 Gymnasien weiterhin teilweise oder vollständig geschlossen bleiben werden.

Edouard Geffrey, der Bildungsminister Frankreichs, sagte, dass aufgrund dieser Unruhen der Unterricht «vollständig oder teilweise ausgesetzt» werde.

Er sagte dann, dass seit Beginn dieser Bewegung mindestens 5000 Personen, überwiegend Jugendliche, festgenommen und Dutzende Menschen, darunter Schüler und Lehrer, verletzt wurden. Die Gewerkschaften forderten die Lehrer zum Streik auf.

Die Proteste französischer Schüler begannen vor etwa 10 Tagen in Schulen der Pariser Vororte zum Thema Verbesserung der Bildungsbedingungen, Lehrermangel und überfüllte Klassen und verwandelten sich in kurzer Zeit in eine landesweite Welle; eine Welle, die nun mit der Schließung von Hunderten von Schulen, dem Beitritt von Studenten und Lehrern und gewaltsamen Zusammenstößen mit der Polizei neue Dimensionen angenommen hat.