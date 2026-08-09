Rosatom hat mit der Rückkehr von Fachkräften zum Kernkraftwerk Buschehr begonnen

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf TASS berichtet, sagte Alexei Lichatschow, Generaldirektor von Rosatom, vor Journalisten, dass das Unternehmen mit der Rückkehr von Fachkräften zum Standort des Kernkraftwerks Buschehr im Iran begonnen habe und die ersten fünf Ingenieure bereits eingetroffen seien.

Er sagte: Wir haben mit der Rückkehr der Fachkräfte zur Baustelle des Kernkraftwerks Buschehr begonnen. Die ersten fünf Ingenieure sind bereits in unserer Wohnanlage eingetroffen und haben ihre Arbeit aufgenommen. Damit hat sich die Gesamtzahl der russischen Fachkräfte auf 25 erhöht.

Lichatschow sagte, dass Rosatom plane, innerhalb der nächsten zwei Wochen eine weitere Gruppe von mehreren Dutzend Mitarbeitern zum Kernkraftwerk Buschehr zu entsenden.

Er wies darauf hin, dass dies davon abhänge, ob es zu einer weiteren Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran komme. Wenn alles gut gehe, plane das Unternehmen, die Zahl seiner an diesem Projekt arbeitenden Mitarbeiter bis zum Herbst auf 100 zu erhöhen.

Rosatom plant auch, alle Fachkräfte, die den Iran zuvor verlassen hatten, so schnell wie möglich zurückzubringen.