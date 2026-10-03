Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Mayadeen betonte das russische Außenministerium, das den Abzug der amerikanischen Truppen und der Elemente der internationalen Koalition aus dem Irak begrüßte, dass das Volk dieses Landes allen inneren Herausforderungen begegnen kann.

In der vom russischen Außenministerium herausgegebenen Erklärung heißt es: Die Iraker verfügen über die notwendigen Möglichkeiten und Kräfte, um nach dem Ende der ausländischen Militärpräsenz den inneren sicherheitspolitischen und politischen Herausforderungen selbstständig zu begegnen.

In der Fortsetzung dieser Erklärung heißt es: Die Länder der Region des Persischen Golfs, einschließlich des Irak, sollten die Haupt- und zentrale Rolle beim Schutz der Sicherheit der Region und ihrer Stabilität fern von ausländischer Einmischung spielen.

Ali al-Saidi, der Premierminister des Irak, hatte am 30. September letzten Jahres offiziell das Ende der Periode der Präsenz der amerikanischen Koalition in diesem Land erklärt.