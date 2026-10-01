Resasadeh: Die notwendigen Entscheidungen zum Schutz der nuklearen Einrichtungen des Landes wurden getroffen

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, erklärte Yaqub Resasadeh in der zweihundertvierzehnten Nacht der Versammlung des Volkes von Salmas zur Unterstützung der Streitkräfte und zur Treue gegenüber dem Führer der Revolution, unter Bezugnahme auf die Erfahrung der acht Jahre der heiligen Verteidigung: Im Jahr 1359 (1980) griff das Baath-Regime des Irak mit Unterstützung ausländischer Mächte die Islamische Republik Iran an, aber die iranische Nation stand mit Standhaftigkeit und Begleitung der Streitkräfte gegen den Feind und ließ nicht zu, dass ihre Ziele verwirklicht werden.

Er fügte hinzu: Auch heute stehen Amerika und das zionistische Regime der iranischen Nation gegenüber, aber die Streitkräfte der Islamischen Republik Iran verfügen über Verteidigungspotenzial und die Erfahrung der vergangenen Jahre und haben die notwendige Bereitschaft, jeder Bedrohung entgegenzutreten.

Das Mitglied des Präsidiums der Kommission für nationale Sicherheit und Außenpolitik des Parlaments fuhr fort: Bei den jüngsten Treffen der Mitglieder der Kommission für nationale Sicherheit mit den Verantwortlichen des Ministeriums für Information und den Kommandeuren der Streitkräfte, der Armee, der Revolutionsgarden und des Hauptquartiers Hamza Sayyid al-Shuhada (Friede sei mit ihm) wurde die Bereitschaft der Streitkräfte und die Fortsetzung der Auseinandersetzung mit den Bedrohungen des Feindes betont.

Resasadeh sagte unter Bezugnahme auf die Äußerungen des Sprechers der Revolutionsgarden über die Bereitschaft der Ausrüstung und der Verteidigungskapazitäten des Landes: Die Streitkräfte der Islamischen Republik Iran verfügen über vielfältige Kapazitäten und Ausrüstung; ein Teil dieser Fähigkeiten wurde bisher nicht genutzt, und im Falle einer neuen Aggression werden je nach den Umständen die Verteidigungskapazitäten des Landes genutzt.

Das Mitglied des Präsidiums der Kommission für nationale Sicherheit und Außenpolitik des Parlaments sagte außerdem: Die Islamische Republik Iran wird im Bereich der nationalen Sicherheit nicht zulassen, dass die Interessen und die Sicherheit des Landes durch externe Bedrohungen beeinflusst werden, und die Seestreitkräfte der Armee und der Revolutionsgarden sind in den strategischen Regionen des Landes mit voller Bereitschaft präsent.

Resasadeh erklärte in einem anderen Teil seiner Rede unter Bezugnahme auf die Entwicklungen im nuklearen Bereich: Die Bewahrung der nuklearen Errungenschaften und die Fortsetzung der friedlichen nuklearen Aktivitäten der Islamischen Republik Iran gehören zu den betonten Themen des Landes, und die notwendigen Entscheidungen zum Schutz der nuklearen Zentren und Einrichtungen wurden getroffen.