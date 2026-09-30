CENTCOM: Die Operationen der amerikanischen Koalition werden aus Jordanien fortgesetzt

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, gab Brad Cooper, Kommandeur des Zentralkommandos der USA, bekannt als CENTCOM, bekannt, dass mit der Übertragung der Hauptverantwortung für die Sicherheit des Irak an die Regierung dieses Landes und die irakischen Streitkräfte die in der Region stationierten amerikanischen Streitkräfte und die Koalition weiterhin bereit sein werden, dem entgegenzutreten, was er als ISIS-Bedrohung bezeichnete.

Laut diesem Bericht ist das Hauptquartier der sogenannten «Operation Inherent Resolve», das mit dem Ziel gegründet wurde, ISIS entgegenzutreten, jetzt in Jordanien stationiert und setzt seine Aktivitäten aus diesem Land fort.

Zuvor hatte das Pentagon bekannt gegeben, dass die USA und ihre Verbündeten in der internationalen Koalition die sogenannte «Operation Inherent Resolve» im Irak offiziell beendet haben.

Das Pentagon fügte hinzu, dass mit dem Ende dieser Operation die Mission der internationalen Koalition unter Führung der USA auf Sicherheitsbemühungen unter irakischer Führung übergeht und diese Bemühungen die bilateralen Sicherheitsbeziehungen zwischen Washington und Bagdad unterstützen.

Am 18. Januar 2026 gab der Oberste Militärausschuss des Irak das Ende der Mission der Koalition und den Abschluss der Evakuierung von Basen und Kommandozentralen in den föderalen Gebieten von den Beratern der Koalition bekannt, darunter die Basis Ain al-Asad und das Hauptquartier des Kommandos für gemeinsame Operationen. Dies geschieht, während die logistische Unterstützung für Operationen in Syrien über einen Luftwaffenstützpunkt in Erbil fortgesetzt wird.