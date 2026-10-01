Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, sprach «Donald Trump», der Präsident der USA, in wiederholten Äußerungen und Behauptungen über Iran über die Möglichkeit eines militärischen Angriffs auf Iran oder des Erreichens einer Vereinbarung mit diesem Land.

Trump erklärte, dass Amerika in dieser Angelegenheit entscheiden müsse, und sagte: «Vielleicht greifen wir Iran an, und vielleicht erreichen wir eine Vereinbarung; jedenfalls müssen wir entscheiden, und der Krieg wird sehr bald in der einen oder anderen Form enden.»

Der Präsident der USA erklärte auch, dass er mit «Benjamin Netanjahu», dem Premierminister des zionistischen Regimes, über den Vorfall mit einem Flugzeug von «Flydubai» gesprochen habe.

Trump sagte auch, dass er im Gespräch mit dem Präsidenten Chinas das Thema der Freilassung politischer Gefangener erörtert habe.

Er erklärte auch bezüglich der Freilassung der Verdächtigen des Vorfalls auf der Basis «Fairford» in Großbritannien, dass der Grund für die Maßnahme Großbritanniens zur Freilassung dieser Personen heute klar werden wird.

Das Oberhaupt der terroristischen Regierung Amerikas behauptete auch bezüglich der Verteuerung von Diesel, dass sich die Diesel-Situation nicht wegen des Nahen Ostens, sondern wegen der aktuellen Ereignisse in Russland stark verschlechtert habe.

Er erklärte, dass Dieselraffinerien mit alarmierender Geschwindigkeit ausfallen, und fügte hinzu: Wenn dies nicht geschehen wäre, hätten wir kein Dieselproblem.

Trump wiederholte in einem anderen Teil seiner Rede seine früheren Lügen über die Zahl der amerikanischen Verluste im Krieg mit Iran und sagte: In diesem Krieg wurden nur 18 Amerikaner getötet; während im Irakkrieg 4500 Menschen getötet wurden.

Der Präsident der USA behauptete, unter Hinweis auf die Möglichkeit eines Sieges der Demokratischen Partei bei den Zwischenwahlen in Amerika: Wenn die Demokraten an die Macht kommen, werden sich die Preise verdoppeln.

Der Präsident des terroristischen Amerika behauptete, dass die Demokraten die schlechteste Politik haben: Mit ihrem an die Macht kommen wird Amerika eine schwere Wirtschaftskrise erleiden, und wir werden mit einer sehr schlechten Situation konfrontiert sein.

Iran hat zwei Optionen; Vereinbarung oder Bombardierung

Trump sagte: Die Chance, eine Vereinbarung mit Iran zu erreichen, geht zu Ende, und Washington sieht gegenüber Teheran nur zwei Optionen vor sich: eine Vereinbarung zu erreichen oder zu bombardieren.

Er fügte hinzu: «Vielleicht bombardieren wir sie. Wir müssen diese Entscheidung treffen; entweder bombardieren wir sie oder erreichen eine Vereinbarung.

Der Präsident der USA behauptete auch: Iran steht vor wirtschaftlichen und militärischen Krisen sowie Meinungsverschiedenheiten zwischen den Führern dieses Landes über die Kontrolle der Macht.

Trump betonte auch: Washington wird bald auf das reagieren, was er als «Einmischung Irans» in den Vorfall auf der Basis «Fairford» in Großbritannien bezeichnete.