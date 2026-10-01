Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, behauptete «Benjamin Netanjahu», der Premierminister des zionistischen Regimes: Tel Aviv habe vor dem Vorfall in der Nähe des Luftwaffenstützpunkts «Fairford» in Großbritannien den Behörden dieses Landes Informationen übermittelt, die darauf hindeuteten, dass ein Angriff bevorstehe und dass diese Aktion vom Iran unterstützt werde.

«Andy Burnham», der Premierminister Großbritanniens, hatte am Mittwoch ebenfalls behauptet, dass Iran eine Rolle im Vorfall von Fairford gespielt habe, betonte aber gleichzeitig: Die polizeilichen Ermittlungen zu diesem Vorfall dauern noch an.

Seyed Abbas Araghchi, der Außenminister unseres Landes, sagte als Reaktion auf diese Anschuldigungen des britischen Premierministers: Die Regierung von Burnham «kann bestätigen, dass sie glaubt, dass Iran eine Rolle im Vorfall auf dem Luftwaffenstützpunkt Fairford der Königlichen Luftwaffe Großbritanniens gespielt hat.»!

Er fügte hinzu: Dass Sie diejenigen freigelassen haben, die Ihrer Aussage nach Terroristen waren und ausländischen Regierungen dienten, sagt alles.

Araghchi betonte: Sie suchen den Schuldigen an der falschen Stelle.