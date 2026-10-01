Hegseth: Wir haben die Zahl der Generäle und Admirale der US-Armee um 20 Prozent reduziert

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Dschasira berichtet, bestätigte Pete Hegseth, der Kriegsminister der USA, in seiner Rede auf der Marinebasis Quantico im Bundesstaat Virginia vor niederrangigen Offizieren und Unteroffizieren der Armee dieses Landes offiziell die 20-prozentige Reduzierung der Stellen von Generalen und Admiralen der US-Streitkräfte.

Hegseth sagte als Reaktion auf Medienberichte über die Entlassung hochrangiger militärischer Beamter der USA, die als «Säuberung» bezeichnet wurde: Ich nenne diese Maßnahme «Rechenschaftspflicht».

Er fügte hinzu: Das hätte schon längst getan werden müssen, und es ist das Mindeste, was wir tun mussten.

Der Kriegsminister der USA wies auch unter der Behauptung eines Rückgangs der Statistiken über sexuelle Übergriffe und Selbstmorde unter den Angehörigen der US-Armee darauf hin, dass gleichzeitig die Rekrutierung von Schwarzen und Frauen zugenommen habe.

Hegseth behauptete weiter, indem er die Verteidigungsfähigkeit Irans ignorierte: «Wir haben die Marine, die Luftwaffe und die Luftverteidigungssysteme Irans zerstört.»

Er behauptete auch, dass Washington im Zuge der jüngsten Angriffe auf Iran die konventionellen Streitkräfte und die industrielle Infrastruktur dieses Landes beschädigt habe und «der konventionelle Verteidigungsschild Irans einen schweren Schlag erlitten hat».

Der Kriegsminister der USA bezeichnete auch die US-Militäroperation gegen Iran als «mutig und historisch».

Hegseth sagte in einem anderen Teil seiner Rede unter scharfer Kritik an amerikanischen Journalisten: Sie enthüllen durch die Offenlegung von Verschlusssachen, Truppenbewegungen und Standorten amerikanischer Basen diese dem Feind und gefährden die Operationen dieses Landes.

Er erklärte, dass eine freie Presse wichtig sei, und fügte hinzu: Parteipolitische Aktivitäten, die absichtlich die Streitkräfte und ihre historischen Missionen zerstören, sind im Wesentlichen eine anti-amerikanische Handlung.

Hegseth sagte auch an die amerikanischen Militärangehörigen gerichtet: Wenn die Medien über Munitionsvorräte lügen, ist das Verrat am Land, und damit gefährden sie Ihr Leben.