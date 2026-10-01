Europäische Union verlängert Flugverbot für den Persischen Golf

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Centre Traveler berichtet, hat die Agentur für Flugsicherheit der Europäischen Union heute, am Mittwoch, ihre Warnung vor Spannungsgebieten für den Persischen Golf verlängert und die Fluggesellschaften aufgefordert, bis Montag, den 16. November, vom Überfliegen der Gewässer der Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrains, Kuwaits, Omans und Katars abzusehen.

Dies ist das zweite Mal seit der ursprünglichen Veröffentlichung dieser Warnung im Juli.

In der ursprünglichen Warnung dieser Agentur wurde nach Bewertung der regionalen Risiken den Fluggesellschaften empfohlen, vom Fliegen im gesamten Luftraum der Mitgliedstaaten des Golf-Kooperationsrates in allen Höhen und Fluglevels abzusehen.

Im August wurde diese Warnung jedoch überarbeitet und die einbezogenen Gebiete auf die Gewässer über dem Persischen Golf und dem Golf von Oman beschränkt.

In dem heute, am Mittwoch, veröffentlichten Update heißt es, dass es keine Änderungen an den früheren Empfehlungen gibt, außer der Verlängerung der Frist.

Dies geschieht, während die illegale Aggression Amerikas und des zionistischen Regimes gegen das Territorium Irans und die Unsichermachung der strategischen Straße von Hormus solche Probleme für andere Länder, einschließlich der Europäischen Union, verursacht haben.