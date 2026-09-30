Al-Husseini: Die Waffe des Widerstands wird weiterhin ein Treuhandgut in den Händen unserer Kämpfer bleiben

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, sagte Jaafar al-Husseini, Sprecher des islamischen Widerstands im Irak, bei der Feier zum Abzug der amerikanischen Besatzungstruppen aus dem Irak: Die amerikanische Armee hatte 2011 keine andere Wahl als die Niederlage, damit der Irak seinen ersten Sieg erringen konnte.

Er betonte: Die Männer des islamischen Widerstands im Irak erhoben sich, um der takfiristischen Welle entgegenzutreten, die fast Bagdad, die Hauptstadt, gestürzt hätte.

Der Sprecher des irakischen Widerstands fügte hinzu: Nach der Erteilung der Fatwa der religiösen Autorität bestand die Rolle der Widerstandsgruppen darin, den Erfolg der Fatwa durch die Ausbildung einer großen Zahl von Freiwilligen zu gewährleisten.

Er erklärte: Die amerikanischen Streitkräfte kehrten unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung in den Irak zurück. Der Widerstand konnte seine Waffen entwickeln, um der zweiten Okkupation des Irak durch Amerika entgegenzutreten.

Al-Husseini betonte: Die amerikanischen Besatzer griffen die Stellungen der Haschd al-Schaabi während des Krieges zur Unterstützung Gazas und der Aggression gegen den Iran an.

Der Sprecher des irakischen Widerstands erklärte: Der irakische Widerstand ist derselbe Widerstand, der gegen die Besatzer zu den Waffen griff und die Last trug. Kein Zeitplan oder Abkommen, das von irgendeiner staatlichen oder politischen Seite vorgelegt wurde, ist verbindlich.

Er fügte hinzu: Die Waffe des Widerstands wird weiterhin ein Treuhandgut in den Händen unserer Mudschahedin bleiben.