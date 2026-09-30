Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf «Axios» berichtet, behauptete diese amerikanische Nachrichtenseite in einer Reihe von Berichten mit bedrohlichem Ansatz, dass Trump nach den Wahlen den Befehl zu einer umfassenden militärischen Operation gegen den Iran erteilen könnte.

Dieses Medium stellte auch in einer Behauptung den Fortschritt der Verhandlungen infrage und behauptete, dass Washington nicht in der Lage sei, die Forderungen der iranischen Seite zu akzeptieren.

Axios behauptete unter Berufung auf seine informierten Quellen, dass das iranische Verhandlungsteam betont habe, dass Teheran keinerlei Zugeständnisse machen werde, solange Amerika seine Verpflichtungen (Rückkehr zum Memorandum of Understanding) nicht erfülle.

Dies geschieht, während politische Beobachter die Veröffentlichung solcher Berichte am Vorabend der Wahlen als Teil des psychologischen Krieges und des politischen Drucks radikaler Strömungen in Amerika bewerten, um den Verlauf der Verhandlungen zu beeinflussen und Erpressung zu betreiben.