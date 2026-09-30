China forderte die USA und den Iran auf, zum Islamabad-Memorandum zurückzukehren

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Anadolu berichtet, erklärte Guo Jiakun, Sprecher des chinesischen Außenministeriums, am Mittwoch, dass Peking hoffe, dass der Iran und Amerika „den Frieden wählen, sich erneut zum Islamabad-Memorandum verpflichten und so schnell wie möglich den Dialog und die Verhandlungen wiederaufnehmen".

Unter Betonung der Unterstützung Chinas für die Lösung von Differenzen auf politischen und diplomatischen Wegen sagte er, dass Peking seit dem ersten Tag des Ausbruchs der Konflikte bemüht gewesen sei, den Krieg zu stoppen und die Friedensverhandlungen voranzutreiben.