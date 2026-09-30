Muqtada al-Sadr: Amerika soll Entschädigung für die dem Irak zugefügten Schäden zahlen

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Russia Today berichtet, beschrieb Muqtada al-Sadr, Vorsitzender der Sadr-Strömung, heute, am Mittwoch, in einer Erklärung den Abzug der amerikanischen Truppen aus dem Irak als Periode der „Unabhängigkeit des Irak und des endgültigen Endes der Ära der Präsenz Amerikas und der internationalen Koalition".

Sadr dankte in dieser Erklärung denen, die er „frühere Widerstandskämpfer aus den Reihen der Mudschahedin und Ansar" nannte, und verkündete dann eine Reihe von Positionen und Forderungen im Zusammenhang mit der kommenden Phase.

Sadr forderte in seiner Erklärung die sofortige Auflösung der Brigade „Al-Yaum al-Ma'ud" und die Umwandlung von „Dschaisch al-Imam" in die Institution „Ansar al-Imam al-Mahdi". Er forderte außerdem die amerikanische Armee auf, Entschädigung für die Schäden zu zahlen, die durch die Besetzung irakischer Gebiete entstanden sind, und verlangte die Einreichung rechtlicher Klagen in dieser Angelegenheit.

Sadr warnte die Vereinigten Staaten und die Nachbarländer vor den „Konsequenzen einer Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Irak" und betonte, dass dies zum Abbruch der Beziehungen und zu Gegenmaßnahmen führen könnte, insbesondere in politischen und ideologischen Fragen, sowie zur Verwicklung des Irak in regionale Konflikte.

Bezüglich der Beziehungen zu Amerika äußerte er die Hoffnung, dass Washington diplomatisch und gegenseitig handeln und „Arroganz gegenüber dem Irak, seiner Regierung und seinem Volk" vermeiden werde.